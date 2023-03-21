Сегодня, 10:00
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) рассказал, какие конспекты вел перед игрой с сине-бело-голубыми.
— Когда ЦСКА сможет стать базовым клубом для сборной? Все говорят о «Спартаке».
— В «Спартаке» и спрашивайте про базовый клуб (смеется). Вы же видите, что мы привлекли большую группу молодых футболистов.
— Вы перед матчем вели какие-то конспекты в блокноте. Что это было? Можно ли сказать, что вы нашли формулу победы над «Зенитом»?
— Это были мои глупые мысли. Насчет баланса, оказания давления, внимательности при стандартах. Ничего нового.
После 20 туров чемпионата России-2022/23 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против «Факела» (2 апреля).