Николич: «Форма Пьянича? Он сделал, что смог»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Какова форма Миралема Пьянича?

— Он вышел, когда игра была уже 9 на 9, — сказал Николич. — Он старался, что мог, сделал со своей позиции.

— Была информация, что вы помогали Станковичу адаптироваться в Москве.

— Уже сто раз отвечал. Давайте, скажу еще раз: мы знакомы с детства, все время в очень хороших отношениях. Так было до дерби и будет после. Особенный матч — это ЦСКА — «Спартак», а не Николич против Станковича. Просто перед матчем еще раз поздравили друг друга.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.