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Сегодня, 23:09

Николич: «Эмоции в дерби — хорошо, но нужно держать их под контролем»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Игроки подвели вас сегодня...

— Есть команда, — сказал Николич. — Команду никогда нельзя подставлять. Да, эмоциональная игра, но были 2-3 ситуации... Не понимаю, почему так себя вели ребята. Точно я им такой импульс не передавал. Эмоции в дерби — хорошо, но нужно держать их под контролем.

— Вы говорили, что настрой на дерби будет совсем иной. Был?

— Не скажу ничего против команды. Настрой точно был, но не получалось по-футбольному. А когда не идет, кажется, что нет и настроя... Эмоций было, возможно, даже слишком много.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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