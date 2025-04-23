Николич заявил, что рассчитывает на участие Дивеева в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич отреагировал на слова экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина о тактике армейцев.

— Аршавин сказал, что тактику ЦСКА специально перестроили под Пьянича, это так?

— Я думал, что первый вопрос будет про дерби. Зачем отвечать на комментарий другого человека? Уже давно не обращаю внимания на такое. Я себе не позволяю комментировать то, что не знаю. Перед нами дерби — самая важная и принципиальная игра. У нас неплохой отрезок. В последних 12 играх — 8 побед. Но можно и лучше, я сам максималист. Надо продолжать, сейчас очень тяжелый отрезок.

— Подготовка к дерби какая-то особенная?

— В целом все как и всегда. Меняются только эмоции, но в тренировочном плане нет изменений.

— Пьянич будет готов к матчу против «Спартака»?

— Все должны быть готовы к игре против «Спартака». Включая Дивеева, Пьянича и Вильягру.

— Держите в голове турнирное положение?

— Нам нужен скромный и максималистский подход. Если такой подход, то получаются самые высокие цели.

ЦСКА сыграет против «Спартака» в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля.

Армейцы с 48 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 50 баллами располагаются на строчку выше.