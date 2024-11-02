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2 ноября, 23:30

Николич: «Судейство в матче ЦСКА — «Спартак» было хорошим»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Что скажете по эпизоду с потасовкой? Надо ли было удалять Рошу, других игроков «Спартака»?

— Вообще не знаю, кого надо было, кого нет, — сказал Николич. — Мне кажется, судья справедливо все сделал. И вообще судейство сегодня было хорошим. Агрессия в моменте с дракой пошла не от Роши. Она пошла со стороны соперника. Он ответил неправильно, да. Не по-футбольному. Надо было сдержаться и не получать красную карточку.

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«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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