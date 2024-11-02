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Сегодня, 23:08

Николич: «Конечно, ЦСКА слабо сыграл. «Спартак» был лучше»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

— Конечно, слабо сыграли. «Спартак» начал более агрессивно в первые минут 20. Потом мы выровняли игру, могли забить первыми, создали несколько моментов. Была небольшая наша тактическая ошибка в моменте с голом — чуть не разобрались. Фактически, этот момент решил игру. Во втором тайме было много эмоций на поле — неправильных эмоций. Забить могли и мы, и «Спартак» в контратаке. В целом скажу, нельзя нервничать, терять голову. Надо держать концентрацию, что поможет принять правильные решения. Нам этого сегодня не хватило и проиграли первый матч именно тогда, когда это делать нельзя — в дерби, — сказал Николич.

— Начало второго тайма было за «Спартаком». Почему команда выпала после перерыва минут на 15?

— «Спартак» играл лучше. Тут добавить нечего. Видимо, у нас имеется некий спад формы — спад у наших лидеров. Это все влияет на команду. Сейчас поздний этап сезона, когда игр достаточно много, и нам нужно пользоваться длиной скамейки. Будем старатсья это делать.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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