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2 ноября, 23:29

Николич: «Будут ли санкции к Облякову? Это уже перебор. Они ничего хорошего не принесут»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал удаление полузащитник Ивана Облякова в концовке матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). После этого армейцы остались вдевятером.

— Вы выпустили более оборонительный состав. Сейчас кажется, что он был не оптимальным.

— Конечно, я беру ответственость за свои решения. После матча, который мы проиграли, это кажется ошибочным. Наверное, раз не было результата, состав был не совсем верным.

— Будут ли санкции к Облякову после удаления?

— Санкции — это уже перебор. Они ничего хорошего не принесут. Он не играл недисциплинированно, просто опоздал в эпизоде. Не станем добавлять никакого негатива.

— Подведите какие-то итоги первых 14 туров. Довольны ли вы составом?

— На второй вопрос отвечал сто раз: это мой состав, он для меня лучший в мире. Что до результатов я недоволен. Мы двигаемся вверх — вниз — вверх — вниз. Долго шли без поражений, но сегодня проигрывать было нельзя. Если бы добрали очков в матчах с «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком», могли бы идти третьими, но идем в итоге только шестыми... Это нехорошо.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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