Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:41

Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, когда Мендес вернется в расположение команды

Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, когда чилийский полузащитник армейцев Виктор Мендес вернется в расположение команды.

Ранее сообщалось, что Мендес у себя на родине является участником судебного разбирательства, из-за чего футболист задержался в Чили.

— Когда Мендес вернется в расположение команды?

— Завтра, — сказал Николич после матча Братского кубка с «Партизаном» (3:0).

В сезоне-2023/24 Мендес сыграл в 33 матчах ЦСКА во всех турнирах и забил один гол. Контракт 24-летнего игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Марко Николич
0
Читайте также
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Силкин: «Чтобы достичь результата, «Динамо» нужно начать сезон с трех побед»
Источник: Барко вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» на следующей неделе
Тошич ответил Красичу голом, Тороп вернулся после жуткой травмы. Как ЦСКА выиграл Братский кубок
Виллиан Жозе дебютировал, Бабич и Угальде вернулись. «Спартак» на базе в Тушине обыграл «Уфу»
Агент Комличенко — о стычке нападающего с Черниковым: «Нормальная мужская борьба»
Агент Угальде ответил на вопрос, сыграет ли нападающий против «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Силкин: «Чтобы достичь результата, «Динамо» нужно начать сезон с трех побед»