Федотов — о составе ЦСКА на дерби: «Кто был, того и выбрали»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Спартака» (0:0) в 21-м туре РПЛ

— Как вы определили состав на сегодня?

— Кто был, того и выбрали. Во-первых, по Лукину все было ясно. Человек пришел в себя. Он со сборной съездил в Латинскую Америку, потом получил повреждение, восстанавливался, набирал кондиции. Пришло время их показывать. По Агапову тоже все ясно. Антон также проявил себя в плане всех качеств. Но, единственное, не было забитых голов. Мы видели, как футболисты «Спартака» рухнули на газон — Антон доставил им много проблем. Это дерби, наэлектризованность не дала показать атакующих действий. Комбинации рвались на легких потерях. Надо отдать должное ожесточенному сопротивлению «Спартака», — сказал Федотов.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.