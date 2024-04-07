Федотов назвал заслуженной крупную победу ЦСКА над «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Факела» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

«С первых минут ощущалось, что играем с хорошей командой, которая качественно обороняется. В начале матча были заблокированы сразу три наших удара. В этот отрезок важно было забить, чтобы игра немного открылась, и после гола так и случилось. Думаю, это заслуженная победа — многое получалось, хорошо комбинировали и забивали», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.