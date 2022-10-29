Федотов рассказал, что ему понравилась игра в обороне от Лукина

Сегодня, 21:59
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил дебют 18-летнего защитника Матвея Лукина в матче против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.
— Как оцените дебют Лукина?
— Он много и хорошо трудился. Он давно готов был воспользоваться шансом. Возможно, мы где-то не оценили это. Чувствовалась скованность его, но он справился с этим. Мы понимает, чтобы строить игру оборона должны уверенно действовать. Понравился матч в исполнении Лукина в обороне.
Лукин вышел в старте и отыграл все 90 минут.
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