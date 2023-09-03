Федотов — о старте ЦСКА: «Мы не собираемся бросать лопаты, нам есть над чем работать»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил старт команды в этом сезоне.

— Несмотря на все трудности, могли набрать больше очков. Два выездных поражения (от «Динамо» и «Урала» (оба — 1:2)) как под копирку — 11-метровые решили исход. Эти матчи не были проиграны по игре. Да, надо отдать должное — в «Оренбурге» была тяжелая игра на искусственном поле. Нам мало, что удавалось. Была тяжелая вязка игра. Безэмоциональная. Но мы знаем корень этих проблем.

То, что было на стадионе — это не описать словами. Вчера болельщики были на открытой тренировке. Сегодня было 22 тысячи болельщиков, это рекорд после пандемии. Но мы не собираемся бросать лопаты, нам есть над чем работать. Мы понимаем, что в долгу [перед болельщиками]. У нас есть пауза, чтобы перезагрузиться и поймать попутный ветер. Трибуны двигают нас вперед. Мы все сделаем, чтобы быть выше и выигрывать трофеи, — сказал Федотов.

В 7-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Армейцы с 11 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.