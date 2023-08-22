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Сегодня, 01:20

Федотов о будущем Карраскаля: «Ему дорогу никто не отрезал. Хорхе трудится»

Руслан Минаев
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о будущем Хорхе Карраскаля.

Ранее «СЭ» сообщал, что 25-летний колумбиец не позднее среды пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо».

«Ему дорогу никто не отрезал. Хорхе трудится. Ему пока не позволяет дискомфорт в мышечной группе находиться в команде и приносить пользу. [Об уходе] это слухи, без них ничего не бывает. Сейчас информация просачивается любая. Друг на друга не так посмотрели, уже столько надумано. Карраскаль тренируется, занимается с тренерами по реабилитации. Пока не может работать в общей группе. Вполне можем его увидеть в ближайшем будущем на футбольном поле», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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