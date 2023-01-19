Федотов: «Пока получаем на сборах ту игровую модель, которой придерживаемся»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о смене тактической схемы игры команды.

— Сообщалось, что вы думали изменить схему с 3-4-3 на другое сочетание. Пробовали что-то на сборе? Будете ли весной отходить от привычной схемы?

— Мы наделяем функционалом любого игрока — крайнего, центрального защитника, латералей — схема роли не играет. Сегодня мы увидели двух больших форвардов, под ними Карраскаль, и было пару моментов, а может, даже и больше, до этого. Сначала Заболотный не отдал, пожадничал, потом Заболотному не отдали. У Адольфо был момент, у Карраскаля. Есть куда двигаться, есть где экспериментировать. Пока получаем на сборах ту игровую модель, которой придерживаемся.

— Вам понравились Мендес и Зделар? Они игроки основы, но у болельщиков есть вопросы к ним.

— Здесь ведется очень серьезная работа, есть вопросы ко всем. Но мы на это не смотрим, мы смотрим на правильное взаимодействие, как они правильно приключаются из обороны в атаку. Прогресс есть. Требования есть ко всей команде, сыгранность никто не отменял. Анализ, разбор игры, ко всем есть пожелания в том или иной эпизоде. Это происходит не только на сборе, но и во время сезона, от матча к матчу.