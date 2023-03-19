Главный тренер ЦСКА Федотов отреагировал на судейство в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о судействе в матче с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

— Как вам манера судейства Карасева: он задал высокую планку в плане единоборств?

— Когда это обоюдное, в сторону обеих команд, мы ничего не имеем против. Просто манера всех наших судей отличается. В одной игре судья задал высокую планку единоборств, выходишь на вторую — там этой планки нет, приходится подстраиваться, делать какие-то выводы. Наверно, если это чистое единоборство, можно где-то дать более... футбол — контактный вид спорта. Пару эпизодов, когда игроки подыгрывали, надо распознавать и давать продолжать игру, это нормальное явление. Это динамика, а динамика, как мы знаем, очень нравится зрителям.