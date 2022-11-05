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Федотов о поражении от «Нижнего Новгорода»: «Назвал бы это коллективным безумием»

Федотов назвал игру ЦСКА коллективным безумием после поражения от «Нижнего Новгорода»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

«Если сказать, что у нас что-то не получилось — это значит ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блеклым, никаким, хотя, казалось бы, старались, но не хватало того, к чему мы призывали: что соперник будет отстаивать каждую частицу поля, будут сражаться, оказывать давление, но не достучались. Я бы назвал это коллективным безумием. Здесь даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился, сумасшедшее возбуждение, которого не было даже видно, но откуда-то оно появилось. Есть над чем подумать и проанализировать. Те попытки зайти через фланг, надо признать, они имели катастрофическую неточность. Мы натренировали Нигматуллина, думаю, во всех аспектах никто не мешает, мы не могли доводить эти навесы до наших адресатов. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка, она сегодня отсутствовала», — сказал Федотов после матча.

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

«Нижний Новгород» набрал 16 очков, команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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