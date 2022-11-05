Федотов о поражении от «Нижнего Новгорода»: «Назвал бы это коллективным безумием»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).
«Если сказать, что у нас что-то не получилось — это значит ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блеклым, никаким, хотя, казалось бы, старались, но не хватало того, к чему мы призывали: что соперник будет отстаивать каждую частицу поля, будут сражаться, оказывать давление, но не достучались. Я бы назвал это коллективным безумием. Здесь даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился, сумасшедшее возбуждение, которого не было даже видно, но откуда-то оно появилось. Есть над чем подумать и проанализировать. Те попытки зайти через фланг, надо признать, они имели катастрофическую неточность. Мы натренировали Нигматуллина, думаю, во всех аспектах никто не мешает, мы не могли доводить эти навесы до наших адресатов. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка, она сегодня отсутствовала», — сказал Федотов после матча.
ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
«Нижний Новгород» набрал 16 очков, команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.
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