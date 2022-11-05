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Сегодня, 22:15

Федотов: «Рука у меня не поднимется обвинить моих футболистов в безволии»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

— Почему на такие важные игры не хватает настроя? «Спартак» и «Зенит» потеряли сегодня очки — идеальный момент, чтобы догнать и уменьшить разницу между очками.

— Хороший вопрос. Мы посвящаем этому настрою очень много времени, на предыгровой тренировке мы этот настрой ощущали. Не скажу, что сегодня не было желания победить, может быть, был супернастрой, который нас сковал, в первые минуты особенно. Мы были очень возбуждены, не могли работать с мячом. Не могли сделать несколько простых передач в простых ситуациях, попали под пресс — и все развалилось. Есть пласт, над которым еще предстоит потрудиться.

— Сколько вам нужно времени, чтобы болельщики могли строго вас судить за результат? Когда можно ждать ЦСКА Федотова?

— Сейчас нет времени, а нужно показывать результат. Я не скажу, что его совсем нет, это третье поражение, в тех матчах, которые мы провели, я надеюсь на ту оценку, что мы не видели безвольную команду, у которой не было желания победить, но да, страдала реализация. Мы могли иметь больше очков, я понимаю болельщиков. Мы говорили сегодня о том, что в знак благодарности мы должны за поддержку болельщиков сыграть с душой. Однако не получилось, но рука у меня не поднимется обвинить моих футболистов в безволии. Мы не бросили играть и не сложили руки. Такого не было и не будет, даю голову на отсечение. Без поражений не бывает побед. Единственный удар соперника оказался ключевым.

Футболисты ЦСКА после поражения от &laquo;Нижнего Новгорода&raquo; (0:1). ЦСКА снова провалился с «Нижним» — хватило 1 удара за игру. А мог приблизиться к «Спартаку» и «Зениту»

— Почему сегодня ни Мухин, ни Лукин не появились на поле?

— Максим покинул поле из-за травмы, у него был мышечный дискомфорт, он проходил реабилитацию. Мы посчитали, что к этой игре он не готов на 100%, хотя он тренировался в последние дни в общей группе.

— Следите ли вы активно за молодежной командой?

— Мы следим за ребятами и планируем взять на сборы того, кто достоин, кто показывает тот уровень, который необходим. Но пока не буду называть фамилии.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ — 29 очков.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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