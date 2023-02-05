Сегодня, 11:25
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против «Оренбурга» (1:1).
«Хороший, динамичный матч. Потеряли баланс и пропустили гол, но затем взяли игру под контроль и создавали моменты. Последней передачи не хватало, но счет сравняли. Имели несколько моментов увеличить его, тот же незабитый пенальти. Мягкое поле, получили два повреждения Зайнутдинов и Глебов: идентичные травмы, пострадали голеностопы. Надеюсь, ничего серьезного и они быстро вернутся в строй. Задача сборов, думаю, выполнена. Команда набирает форму, основная группа провела 75 минут, все выдержали. Победы еще впереди. Начинаем готовиться к заключительным этапам подготовки», — сказал Федотов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
ЦСКА располагается на 5-м месте, набрав 29 очков за 17 матчей.
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