Федотов: «Заболотный воспользовался своим шансом. Хотелось бы, чтобы на этом не останавливался»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

— Заболотный в стартовом составе? Заслужил своим отношением на тренировках и просто тем посылом, который он давал, он давно стучался в стартовый состав. Где-то нам нехватало немного решительности, но пришло время, Антон этим шансом воспользовался. Хотелось бы, чтобы на этом не останавливался. Но отношение к профессии рано или поздно двигает тебя вверх, дает награду в виде забитых голов. У него сегодня гол и результативный пас. По всему времени, которое Антон провел на поле, он был очень полезным, навязал много единоборств, из которых часто выходил победителем.

— Заболотный давно не забивал в РПЛ. Были ли у него из-за этого какие-то психологические проблемы?

— В жизни каждого форварда бывают такие моменты. Наверное, накапливаются какие-то мысли, что все потеряно. Работаешь на тренировках, правильно относишься к себе, а мяч не идет в ворота. Мы разговариваем, пытаемся каким-то образом помогать в теплых и дружеских беседах.

— Можно ли сказать, что невыход в стартовом составе Карраскаля связан с теми сложностями, которые были прошлой осенью? Когда его меняли, были вопросы по игре в обороне.

— Нет, он пропустил тренировки из-за пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. Мы дали Хорхе чуть-чуть времени, учитывая, сколько он провел в тренировочном режиме.