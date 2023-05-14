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Сегодня, 00:12

Федотов: «Игроки ЦСКА хорошо справились с теми задачами, которые перед ними стояли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Быстрый гол, который должен был нас раскрепостить в плане футбола, сыграл наоборот — мы приходили в себя, медленно двигали мяч. Нам потребовалось время, чтобы вернуться в игру. Но надо еще отдать должное сопернику, «Торпедо» перекроило состав, в обороне вышли непрофильные центральные защитники, довольно быстрые. Вся команда хорошо давила, прессинговала, и мы получили достойного, неприятного соперника.

Ребята хорошо справлялись с теми задачами, которые стояли перед ними. Все было гармонично, все складывалось. Да, счет 2:0 вызывает чувство расслабленности, но сегодня все было под контролем», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет 4 очка. В 28-м туре команды сыграют друг против друга.

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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