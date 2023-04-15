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Федотов — о победе над «Уралом»: «Команда довела матч до заслуженной победы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

— Очень интересный, захватывающий матч с обилием хороших моментов. Первый случился у «Урала», но Игорь Акинфеев как всегда оказался на высоте, здорово сыграл. А потом в одной из своих атак забили мы. Первый тайм прошел с равными шансами для обеих команд. В завершении не хватало точных передач. Федя Чалов бил с разворота, могли еще увеличить преимущество.
Второй тайм начали достаточно активно, увеличили преимущество. Затем поймали соперника на пространстве, на быстрых атаках. Выходили даже два в одного, но не смогли разыграть эту ситуация. Вспоминаю выходы Фёдора и Заболотного.

2:0 — очень опасный и скользкий счет. Соперник пытался всеми методами нам забить, было непросто, получили пенальти в наши ворота. «Урал» хотел реабилитироваться. В концовке произошло много единоборств, соперник заработал много стандартов, нам было непросто. От екатеринбуржцев исходило давление и острота. Приходилось на максимуме сражаться с «Уралом», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

— Какую оценку поставите игрокам защитной линии?

— Было непросто, мы хотели оказывать давление выше, но нас перебивали. Игроки не всегда были на подборе первыми, и соперник выжимал что-то из этих ситуаций — то стандарт, то угловой. Такой манере игры непросто противостоять. Но отдам должное команде, она довела матч до заслуженной победы.

ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 44 очка.

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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