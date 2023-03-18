Федотов о матче с «Зенитом»: «Нужно тщательно подготовиться к этой игре»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.

— В прошлом сезоне вы отобрали больше всего очков у «Зенита».

— Это другая история. Сейчас мы пишем новую историю.

— Была ли какая-то мотивационная речь?

— Какие могут быть мотивационные речи? «Зенит» несколько раз подряд становился чемпионом. Что здесь можно говорить? Нужно тщательно подготовиться к этой игре.

— Борьба за золото еще актуальна?

— Это турнирная история, которую мы будем вместе переживать. На мой взгляд, все зависит от «Зенита» в этой ситуации.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в воскресенье, 19 марта. Начало — в 19.30 мск.