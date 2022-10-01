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1 октября, 19:32

Федотов — о победе над «Химками»: «В концовке слишком усложняли, когда нужно бить, а когда нужно отдавать, то мы били»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

«В первые минуты, когда пошли забросы от соперника, мы проигрывали подборы. Было пару неприятных моментов, когда игроки не подстраховали. У Руденко был неприятный забег. Хорошо в двух эпизодах сыграл Роша, в подкате разрядил ситуацию. В остальное время мы контролировали ход поединка, создавали. Но опять наша болезнь последних 10 минут — случилась напряженная концовка, когда на поле появился Мирзов. Один опасный удар в подкате накрыл Жора Щенников. Но и потом, когда Резиуан стал проявлять активность, создавалась напряженность.

Этот гол, который нам залетел, следствие невнимательности и потери концентрации. У нас были хорошие предпосылки забить третий мяч, но мы этого не сделали и стали нарываться на быстрые атаки соперника. «Химки» прошли большими силами вперед, и их нужно было просто наказать. У нас не получалась передача, хотя мы об этом говорили, что можем вскрыть передачами оборону и бежать на рандеву с вратарем. Таких предпосылок было достаточно. В концовке слишком усложняли, когда нужно бить, а когда нужно отдавать, то мы били. В эти моменты необходимо успокоится и хладнокровно все реализовывать», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladimir-fedotov-my-kontrolirovali-khod-matcha-no-opyat-poluchilas-napryazhennaya-kontsovka/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

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22%

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21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

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Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
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