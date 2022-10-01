1 октября, 19:38
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о траве защитника Бруно Фукса, который в последний момент был убран из стартового состава на матч 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).
— Что случилось с Фуксом?
— Почувствовал мышечное напряжение, не стали рисковать на тяжелом поле. Он сыграл полный матч два дня назад, побоялись усугубить.
— Какой вы видите идеальный вариант линии защиты из оставшейся обоймы?
— На поле сегодня были представлены все без исключения, и они сражались.
— Лучшие матчи за ЦСКА Щенников и Набабкин все же провели на позиции крайних защитников.
— Мы потеряли Дивеева на ровном месте, что здесь поделать. А в позиции левого и правого защитника для латераля ничего такого нет. Наоборот, хорошие скоростные качества и объем, который они дают, очень полезен.
— Ушаков уже вернулся после травмы. Почему он не выходит даже на замену?
— Он готовится, но не в нас дело. Перед прошлым матчем мы планировали, чтобы он получил игровое время. Но, к сожалению, он почувствовал дискомфорт, сейчас вернулся. В такое сегодняшнее пекло с нашей стороны было бы несвоевременно его выпускать.
— А почему Ермаков вышел на позицию правого латераля?
— У него уже был опыт игры на этой позиции. Никите очень полезно почувствовать на себе ответственность и объем, этот опыт даст ему много положительного. Хороший футболист должен уметь все.
— Что с Гайичем?
— Ему стало некомфортно, у него высокая температура. Он ощутил дискомфорт во всем теле, серьезную ломоту. Поэтому Милан попросил замену.
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