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1 октября, 19:38

Федотов — о травме Фукса: «Почувствовал мышечное напряжение, не стали рисковать на тяжелом поле»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о траве защитника Бруно Фукса, который в последний момент был убран из стартового состава на матч 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

— Что случилось с Фуксом?

— Почувствовал мышечное напряжение, не стали рисковать на тяжелом поле. Он сыграл полный матч два дня назад, побоялись усугубить.

— Какой вы видите идеальный вариант линии защиты из оставшейся обоймы?

— На поле сегодня были представлены все без исключения, и они сражались.

— Лучшие матчи за ЦСКА Щенников и Набабкин все же провели на позиции крайних защитников.

— Мы потеряли Дивеева на ровном месте, что здесь поделать. А в позиции левого и правого защитника для латераля ничего такого нет. Наоборот, хорошие скоростные качества и объем, который они дают, очень полезен.

— Ушаков уже вернулся после травмы. Почему он не выходит даже на замену?

— Он готовится, но не в нас дело. Перед прошлым матчем мы планировали, чтобы он получил игровое время. Но, к сожалению, он почувствовал дискомфорт, сейчас вернулся. В такое сегодняшнее пекло с нашей стороны было бы несвоевременно его выпускать.

— А почему Ермаков вышел на позицию правого латераля?

— У него уже был опыт игры на этой позиции. Никите очень полезно почувствовать на себе ответственность и объем, этот опыт даст ему много положительного. Хороший футболист должен уметь все.

— Что с Гайичем?

— Ему стало некомфортно, у него высокая температура. Он ощутил дискомфорт во всем теле, серьезную ломоту. Поэтому Милан попросил замену.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladimir-fedotov-my-kontrolirovali-khod-matcha-no-opyat-poluchilas-napryazhennaya-kontsovka/

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ИТБ2 (1.5)

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Бруно Фукс
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Химки
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