Федотов — о травме Фукса: «Почувствовал мышечное напряжение, не стали рисковать на тяжелом поле»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о траве защитника Бруно Фукса, который в последний момент был убран из стартового состава на матч 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

— Что случилось с Фуксом?

— Почувствовал мышечное напряжение, не стали рисковать на тяжелом поле. Он сыграл полный матч два дня назад, побоялись усугубить.

— Какой вы видите идеальный вариант линии защиты из оставшейся обоймы?

— На поле сегодня были представлены все без исключения, и они сражались.

— Лучшие матчи за ЦСКА Щенников и Набабкин все же провели на позиции крайних защитников.

— Мы потеряли Дивеева на ровном месте, что здесь поделать. А в позиции левого и правого защитника для латераля ничего такого нет. Наоборот, хорошие скоростные качества и объем, который они дают, очень полезен.

— Ушаков уже вернулся после травмы. Почему он не выходит даже на замену?

— Он готовится, но не в нас дело. Перед прошлым матчем мы планировали, чтобы он получил игровое время. Но, к сожалению, он почувствовал дискомфорт, сейчас вернулся. В такое сегодняшнее пекло с нашей стороны было бы несвоевременно его выпускать.

— А почему Ермаков вышел на позицию правого латераля?

— У него уже был опыт игры на этой позиции. Никите очень полезно почувствовать на себе ответственность и объем, этот опыт даст ему много положительного. Хороший футболист должен уметь все.

— Что с Гайичем?

— Ему стало некомфортно, у него высокая температура. Он ощутил дискомфорт во всем теле, серьезную ломоту. Поэтому Милан попросил замену.