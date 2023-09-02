Федотов: «Дзагоев близок к заключению контракта, не закончил со своей игровой деятельностью»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о тренировках полузащитника Алана Дзагоева с армейской командой.

«Любовь к футболу — это навсегда. Алан тренируется с большим воодушевлением, он в хорошей форме. У него есть, чему поучиться. Даже многому! И в первую очередь, его страсть к футболу. И, конечно, техническое мастерство. Планы на Дзагоева? Алан попросил тренировочное время в составе команде. Он близок к заключению контракта. Думаю, что работа в коллективе приносит свои плоды. Он не закончил со своей игровой деятельностью, имеет огромное желание поиграть в футбол. Алан подпишет контракт с ЦСКА? Пока об этом сложно говорить», — сказал Федотов журналистам.

33-летний полузащитник тренируется с основным составом команды, о чем сообщала пресс-служба ЦСКА.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», который он покинул в июне по окончании контракта.

Также полузащитник сыграл 58 матчей за сборную России и забил 9 голов.