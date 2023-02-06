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Федотов — о Роше в ЦСКА: «Оказался настоящим мужиком — играл, невзирая на повреждения и травмы»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о волевых качествах защитника команды Виллиана Роши.

«Роша с листа вошел в команду и, надо отдать должное, оказался настоящим мужиком — играл, невзирая на повреждения и травмы. Только в Сочи не дотерпел до конца, но если Виллиан заменился, значит, на 200 процентов не мог продолжать», — цитирует Федотова Sport24.

28-летний футболист подписал контракт с армейцами осенью прошлого года. Его соглашение рассчитано до сезона-2024/25. В текущем сезоне бразильский защитник провел 13 матчей в составе ЦСКА.

По итогам 17 туров московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-fedotov-o-roshe-v-tsska-nastoyashchiy-muzhik-igral-nevziraya-na-travmy-zamenilsya-znachit-na-200-ne-mog-prodolzhat
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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