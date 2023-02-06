Федотов — о Роше в ЦСКА: «Оказался настоящим мужиком — играл, невзирая на повреждения и травмы»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о волевых качествах защитника команды Виллиана Роши.

«Роша с листа вошел в команду и, надо отдать должное, оказался настоящим мужиком — играл, невзирая на повреждения и травмы. Только в Сочи не дотерпел до конца, но если Виллиан заменился, значит, на 200 процентов не мог продолжать», — цитирует Федотова Sport24.

28-летний футболист подписал контракт с армейцами осенью прошлого года. Его соглашение рассчитано до сезона-2024/25. В текущем сезоне бразильский защитник провел 13 матчей в составе ЦСКА.

По итогам 17 туров московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.