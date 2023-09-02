Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном дебюте новичка Келвена в матче 7-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Человек только прилетел с другого континента. Здесь он уже 4-5 дней, идет адаптация, акклиматизация. Но тем не менее, он заряжен, любит футбол. На все это смотрим с воодушевлением, нам нужна помощь, нужна свежая кровь. Дебют в игре с «Зенитом»? Оценим. У нас есть целая ночь и завтра полдня. Конкуренция с Гайичем? Она никому не мешает, плюс есть формат Кубка России. Человеку свойственно уставать — требуется перезагрузка, ротация. В этом плане команда должна быть укомплектована», — сказал Федотов.

Армейцы объявили о трансфере 22-летнего бразильца из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября. Он будет выступать за ЦСКА под 2-м номером. Контракт с ним подписан до конца сезона-2027/28.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.