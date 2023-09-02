Сегодня, 18:42
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном дебюте новичка Келвена в матче 7-го тура чемпионата России против «Зенита».
«Человек только прилетел с другого континента. Здесь он уже 4-5 дней, идет адаптация, акклиматизация. Но тем не менее, он заряжен, любит футбол. На все это смотрим с воодушевлением, нам нужна помощь, нужна свежая кровь. Дебют в игре с «Зенитом»? Оценим. У нас есть целая ночь и завтра полдня. Конкуренция с Гайичем? Она никому не мешает, плюс есть формат Кубка России. Человеку свойственно уставать — требуется перезагрузка, ротация. В этом плане команда должна быть укомплектована», — сказал Федотов.
Армейцы объявили о трансфере 22-летнего бразильца из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября. Он будет выступать за ЦСКА под 2-м номером. Контракт с ним подписан до конца сезона-2027/28.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
2
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -