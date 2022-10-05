Федотов — о ситуации в стране: «Как от этого можно отвлекаться? Стопроцентное сопереживание»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался о текущей ситуации в России.

— Как команда реагирует на ситуацию в мире, обсуждается ли это?

— Наверное, обсуждается. Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Здесь по-другому не бывает.

— Вы лично пытаетесь как-то отвлекаться?

— Как от этого можно отвлекаться? Конечно, читаем. Стопроцентное сопереживание. Это наша страна. Мы хотим, чтобы на всей земле было очень спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров и все будет хорошо.