Сегодня, 11:15
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался о текущей ситуации в России.
— Как команда реагирует на ситуацию в мире, обсуждается ли это?
— Наверное, обсуждается. Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Здесь по-другому не бывает.
— Вы лично пытаетесь как-то отвлекаться?
— Как от этого можно отвлекаться? Конечно, читаем. Стопроцентное сопереживание. Это наша страна. Мы хотим, чтобы на всей земле было очень спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров и все будет хорошо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования