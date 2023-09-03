Федотов — о трансферах ЦСКА: «Огорчает, что они происходят лишь к 7-8 туру»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании армейского клуба.

— Вас огорчает, что трансферы происходят лишь к 7-8 туру?

— Конечно, огорчает. Потому что на игроков стартового состава ложится очень серьезная нагрузка. Мы попали в ситуацию, когда людям без должной подготовки приходилось играть. Это не способствует набору формы. Это одна игра, две, а потом происходит подвальчик.

ЦСКА с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.