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Сегодня, 18:37

Федотов: «Фернандеса обсуждаем как футболиста, и как взаимодействовать против него»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команда успела восстановиться перед матчем 7-го тура против «Зенита».

«После «Сочи» было время, игра через три дня на четвертый. Была очень жаркая погода в Сочи, влажность, плюс состояние поля. Команда восстановилась, все идет по плану. Нас ждет очень интересный поединок», — сказал Федотов.

Также главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, обсуждают ли в команде защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

«Нам нужно готовиться. Обсуждаем его как футболиста, игрока, латераля, и как взаимодействовать против него», — добавил Федотов.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.

Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
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