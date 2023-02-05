Федотов — о приглашении Дзюбы в ЦСКА: «В этом нет смысла»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не видит смысла приглашать в клуб форварда Артема Дзюбу.

— Дзюба вам не нужен?

— В этом нет смысла, — приводит Sport24 слова Федотова.

Ранее сообщалось о том, что в 34-летнем форварде заинтересованы «Нижний Новгород», московское «Торпедо», а также турецкие и арабские клубы. Однако все переговоры Дзюбы с клубами РПЛ закончились неудачно.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.