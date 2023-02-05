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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не видит смысла приглашать в клуб форварда Артема Дзюбу.
— Дзюба вам не нужен?
— В этом нет смысла, — приводит Sport24 слова Федотова.
Ранее сообщалось о том, что в 34-летнем форварде заинтересованы «Нижний Новгород», московское «Торпедо», а также турецкие и арабские клубы. Однако все переговоры Дзюбы с клубами РПЛ закончились неудачно.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования