Личка — о неназначении пенальти после падения Лаксальта: «Пусть судей оценивает их комиссия и пресса»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил эпизод с неназначением пенальти в ворота «Краснодара» после падения защитника Диего Лаксальта в штрафной в матче 6-го тура РПЛ (0:1).

Инцидент произошел на 85-й минуте встречи. Главным арбитром матча был Сергей Карасев.

«Я после матча спросил у Диего, был ли пенальти, потому что мне было тяжело рассмотреть этот момент. Диего сказал, что он опередил защитника, и тот схватил его за плечо. Судья не пошел смотреть видеоповтор. Я не хочу искать оправданий в этом. Мы должны были забивать свои моменты раньше, а судей пусть оценивает их комиссия и пресса», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лички.

После шести матчей «Динамо» с 12 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.