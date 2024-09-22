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Сегодня, 19:41

Личка: «Динамо» могло победить, но у «Спартака» хороший вратарь»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил результат матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Во втором тайме была ровная игра. К сожалению, произошел момент с красной карточкой. Да, он помог нам эмоционально. Мы хотели искать ничью. Очень рад тому, что случилось. В последние 15 минут команда искала свои очки, мы вообще могли победить. Но у «Спартака» хороший вратарь.

«Динамо» с 17 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 29 сентября московская команда отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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