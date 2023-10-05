Личка о борьбе с «Зенитом»: «Уверен, они сильны ментально»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» высказался о борьбе с «Зенитом» в чемпионате России.

«Может быть, в этом сезоне «Зениту» чуть-чуть потяжелее. Хотя на протяжении последних 5 лет они доминировали. Уверен, что они сильны ментально. Понятно, что время покажет. Например, «Краснодар» тоже идет хорошо и мало пропускает», — сказал Личка «СЭ».

После 10 туров «Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 17 очками занимает четвертую строчку.

В следующем, 11-м туре чемпионата России-2023/24 «Динамо» на своем поле примет «Факел». «Зенит» сыграет на выезде с «Сочи».