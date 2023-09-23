Личка — о матче со «Спартаком»: «Недоволен результатом. Очко сегодня могли взять»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1)

— Я недоволен результатом. Думаю, очко сегодня могли взять. С начала игры — то, о чем еще вчера разговаривали, — «Спартак» искал быстрые контратаки. Случилась ошибка. Но я принимаю это. Реакция команды была хорошей. Если мы хотим забивать, надо быть агрессивнее, а не только играть в короткий и средний пас. Были хорошие атаки, во втором тайме особенно. К сожалению, вот уже 4 матча не можем реализовать выходы один на один и другие хорошие моменты. Не хватает забитых мячей, есть неуверенность.

— Почему Скопинцев не вышел в старте?

— Мы хотели тормозить быстрые атаки «Спартака». И Маричаль хорош в верховой борьбе. Плюс, Скопа заболел, он лечился в Москве, не ездил в Краснодар. Поэтому было такое решение.

После этой игры «Динамо» опустилось на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 15 очков. В 10-м туре РПЛ бело-голубые встретятся с «Ахматом».