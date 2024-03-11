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11 марта, 12:22

Личка — о матче с «Ахматом»: «Динамо» не играло хорошо, у нас не шла игра»

Виктория Кравченко
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— Для меня не важно чемпионскую игру мы показывали или нет. Команды, которые претендуют на титул, должны выигрывать и такие напряженные игры как с «Ахматом».

«Динамо» не играло хорошо, у нас не шла игра. Но команда показала характер победителя. Смогли достойно выйти из очень тяжелой ситуации и сумели забить два гола. Отдельное спасибо надо сказать Игорю Лещуку, который два-три раза спас команду. Для «Динамо» победа над «Ахматом» — важные и сложные три очка, — цитирует Личку Sport24.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-628496-lichka-dlya-dinamo-pobeda-nad-akhmatom-vazhnyye-i-slozhnyye-tri-ochka
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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