Сегодня, 17:43
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал капитанство защитника команды Фабиана Бальбуэны.
— Почему капитаном команды стал Бальбуэна, который сбежал из Москвы?
— Бальбуэна не сбежал из Москвы, я знаю другую историю. Я спросил у команды, кто может быть лидером и капитаном. Все игроки написали три имени. И Фабиан был одним из них. Поэтому в матче с «Краснодаром» капитаном был Бальбуэна.
— Будет ли у российских игроков шанс на капитанство?
— Да.
— Правда, что вы сказали Фомину кричать, когда он подсказывает?
— Даня — очень классный человек, очень умный футболист. Но он немного тихий. И когда в раздевалке что-то идет не по плану, нужно сказать жестче. Я сделал капитаном Фабиана.
Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.