Личка — о возвращении Бальбуэны: «Он не сбежал из Москвы, я знаю другую историю»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал капитанство защитника команды Фабиана Бальбуэны.

— Почему капитаном команды стал Бальбуэна, который сбежал из Москвы?

— Бальбуэна не сбежал из Москвы, я знаю другую историю. Я спросил у команды, кто может быть лидером и капитаном. Все игроки написали три имени. И Фабиан был одним из них. Поэтому в матче с «Краснодаром» капитаном был Бальбуэна.

— Будет ли у российских игроков шанс на капитанство?

— Да.

— Правда, что вы сказали Фомину кричать, когда он подсказывает?

— Даня — очень классный человек, очень умный футболист. Но он немного тихий. И когда в раздевалке что-то идет не по плану, нужно сказать жестче. Я сделал капитаном Фабиана.