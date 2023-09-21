Личка: «С «Зенитом» можно бороться, сейчас «Краснодар» это показывает»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ. Он считает, что у каждой команды есть шанс навязать борьбу сине-бело-голубым.

«Думаю, да, с «Зенитом» можно бороться, этот сезон это явно показывает. Да, у них хороший состав, есть качество. Чемпионат длинный, произойти может все, что угодно. Сейчас мы можем видеть, что «Краснодар» идет на первом месте, значит все возможно. Главное показывать стабильную игру. У каждой команды есть шанс биться с «Зенитом», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 17 очков за 8 туров. 24 сентября петербургская команда на своем поле примет «Локомотив». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. 23 сентября бело-голубые на выезде встретятся со «Спартаком». Игра начнется в 19.00 по мск.