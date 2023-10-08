Личка о Макарове: «Дал ему выходные на два матча: со «Спартаком» и «Факелом»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал отсутствие полузащитника Дениса Макарова в заявке на матч 11-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).
В воскресенье, 8 октября «СЭ» стало известно, что тренерский штаб бело-голубых временно отстранил 25-летнего россиянина от тренировок с основной командой из-за недовольства его поведением на тренировках и во время матчей. Игрок не занимался с первой командой в последнюю неделю.
«Дал Макарову выходные на две игры: со «Спартаком» и «Факелом». В четверг он будет на базе, будем разговаривать. У меня нет с ним конфликтов», — сказал Личка.
Макаров выступает за «Динамо» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 11 матчах бело-голубых во всех турнирах и забил 3 гола.