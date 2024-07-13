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Сегодня, 10:35

Личка — о большом количестве фанатов на матче со «Спартаком»: «Они тоже создают атмосферу, это хорошо»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил «СЭ», хватало ли ему поддержки фанатов бело-голубых в товарищеском матче против «Спартака» (1:1, пенальти 5:4). Встреча прошла 12 июля на «ВТБ Арене». Дерби посетили более 16 тысяч зрителей.

«Уже знаю, что здесь, в России, «Спартак» — один из самых популярных клубов. Когда мы здесь играли с ними, то всегда было много их болельщиков. Они создают атмосферу, это тоже хорошо. Лучше играть на стадионе, где 15-20 тысяч человек, чем там, где 1500 человек», — сказал Личка «СЭ».

«Динамо» 20 июля сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

Александр Абустин

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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