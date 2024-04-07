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Сегодня, 22:06

Личка — о поражении «Динамо» от «Спартака»: «Мы подарили два гола»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

Нападающий красно-белых Александр Соболев оформил дубль после двух ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

— Нам не хватает 3 очков, — начал Личка. Честно скажу, команда провела хорошую игру. Мы не пускали соперника. К сожалению, мы подарили «Спартаку» два гола. Моменты, которые были у нас, мы должны были забивать. Не хочу так говорить, но нужно было спокойно завершать игру, закрывать зоны в защите, выходить на быстрые контратаки. Тяжело говорить после такой игры. Команда показала позитивные вещи на поле

— Первый пропущенный сломал «Динамо»?

— Понятно, это был удар. Но мы восстановились, не было ситуации, как в матче с «Ростовом». Игра прошла с высокой интенсивностью, в нее хорошо вошли игроки с замены. У «Спартака» не было опасных моментов, они катали мяч далеко от наших ворот, мы прикрывали зоны, — сказал Личка.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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