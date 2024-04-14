Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:44

Личка – о поражении от «Урала»: «Нельзя приезжать и думать, что все само собой пойдет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Урала» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«Мы проспали первые 10 минут и пропустили быстрый гол после углового. Каждая игра важна, в каждом матче должно быть большое желание победить. Нельзя приезжать и думать, что все само собой пойдет», — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи потерпели третье поражение подряд.

В следующем туре бело-голубые отправятся в гости к «Пари НН», а «Урал» также на выезде встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 апреля.

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Марцел Личка
8
Обсудить
Читайте также
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Болельщица бросила кепку в спицы голландского велогонщика ван дер Пула
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Участников массовой драки в Саратове протаранили на автомобиле
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Тимощук: «Чемпионская гонка не завершена, нужно быть максимально настроенными»
«Крылья Советов» — «Рубин»: стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
«Крылья Советов» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Канчельскис рассказал, благодаря чему Дзюба может ударно провести следующий сезон
«Черная» серия «Динамо» продолжается — три поражения подряд. «Урал» выбирается из зоны вылета
Тюкавин установил личный рекорд по голам в одном сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Губерниев: «Локомотиву» надо разбираться внутри команды»

«Крылья Советов» — «Рубин»: стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ