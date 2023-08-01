Личка не считает Фомина лидером: «Он никогда не сможет вбежать в раздевалку и поставить всех»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как проходило голосование при выборе капитана клуба.

«Я спросил игроков, кто может быть капитаном. Они написали три имени. Я так сделал, потому что знал ребят 3-4 недели, ты не можешь узнать людей за 3-4 недели. Больше всех [голосов] получили Сергей Паршивлюк, который может сказать в команде и в раздевалке хорошие слова. Понятно, что он не всегда играет в составе. Раньше были Антон Шунин и Даниил Фомин. За то время пока я здесь, Фомин [показал себя] классным и спокойным человеком и хорошим футболистом. Но он никогда не будет таким, кто вбежит в раздевалку, т.е. это не его натура. Он не сможет поставить всех и сказать свое. Как Рой Кин? Да, таким Даниил никогда не будет. Но это не значит, что он не может быть одним из лидеров в раздевалке. Я не хочу его обидеть», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В прошлом сезоне обязанности капитана исполнял Даниил Фомин, а ранее — Антон Шунин. Капитаном «Динамо» перед сезоном-2023/24 назначен Фабиан Бальбуэна.

Прошлым летом защитник приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что Бальбуэна стал капитаном «Динамо».