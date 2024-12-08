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Сегодня, 20:36

Личка — об итогах первой половины сезона для «Динамо»: «Нужно чаще обыгрывать лидеров»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Химками» (4:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Меня порадовала победа и то, что команда забила четыре гола. Сами создали интригу, когда счет стал 2:1. Но я верил, что мы добьемся победы, и рад, что получилось забить еще дважды», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лички.

Также тренер оценил первую половину сезона для московской команды.

«Уверен, что во многих вещах мы сделали шаг вперед. Понятно, что «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» тоже прогрессируют и набрали много баллов. Недоволен тем, что мы из них обыграли только «Локомотив» — это мало. Если хотим бороться за чемпионство, то нужно побеждать эти команды», — добавил Личка.

После 18 туров «Динамо» с 35 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-sdelali-sag-vpered-vo-mnogix-veshhax-no-nuzno-cashhe-obygryvat-liderov/
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Марцел Личка
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