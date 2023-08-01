Личка — о Ярошике в «Оренбурге»: «Иржи работает с большим удовольствием»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о том, что Иржи Ярошик возглавил «Оренбург».

«С Иржи мы вместе играли в молодежной сборной Чехии. Большим плюсом стало то, что вы его здесь хорошо знаете в России. Он выигрывал чемпионат с ЦСКА. Любит играть в футбол, через короткий пас. В «Теплице» ему было тяжело — очень средняя команда, не было больших денег. Но он сохранил команду в высшем дивизионе. Уверен, что «Оренбург», как команда лучше. Иржи может работать с большим удовольствием», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Ярошик в июне этого года был назначен главным тренером «Оренбурга». Он подписал с клубом двухлетний контракт.