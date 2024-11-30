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Сегодня, 17:24

Главный тренер «Динамо» Личка: «Меня не интересует критика Газзаева»

Алина Савинова
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на критику бывшего тренера бело-голубых Валерия Газзаева.

Ранее российский специалист заявил, что «ущербная психология не дает топ-клубам добиваться больших результатов».

«Это его мнение, каждый может высказываться. Не хочу на это реагировать, меня это не интересует. Задача «Динамо» — стараться быть в тройке, забираться выше в таблице и быть конкурентоспособными», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

«Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В 16 турах московская команда набрала 31 очко.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
Марцел Личка
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