Личка: «Когда «Спартак» с «Краснодаром» играл, я смотрел хоккей. Надо уметь переключаться»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова вратаря бело-голубых Игоря Лещука, который признался, что не смотрит футбол.

«Знаю, что Лещук не смотрит футбол. Когда я играл, тоже не был большим фанатом именно просмотра футбола. Конечно, смотрел Лигу чемпионов. Я также большой фанат хоккея. Когда «Спартак» с «Краснодаром» играл в Кубке, я, например, смотрел хоккей. Надо уметь отдыхать и переключаться. Раньше в Чехии я ходил гулять с собакой или на хоккей. В этот понедельник играл в падел-теннис», — сказал Личка «СЭ».

Ранее Лещук заявил журналистам, что не смотрит футбол из-за перенасыщения.