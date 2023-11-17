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Сегодня, 19:42

Личка: «Когда «Спартак» с «Краснодаром» играл, я смотрел хоккей. Надо уметь переключаться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова вратаря бело-голубых Игоря Лещука, который признался, что не смотрит футбол.

«Знаю, что Лещук не смотрит футбол. Когда я играл, тоже не был большим фанатом именно просмотра футбола. Конечно, смотрел Лигу чемпионов. Я также большой фанат хоккея. Когда «Спартак» с «Краснодаром» играл в Кубке, я, например, смотрел хоккей. Надо уметь отдыхать и переключаться. Раньше в Чехии я ходил гулять с собакой или на хоккей. В этот понедельник играл в падел-теннис», — сказал Личка «СЭ».

Ранее Лещук заявил журналистам, что не смотрит футбол из-за перенасыщения.

Игорь Лещук
Марцел Личка
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