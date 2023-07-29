Личка о ничьей с «Крыльями»: «Не могу сказать, что мы были плохо готовы физически»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью бело-голубых с «Крыльями Советов» (3:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«Ребята работают, стараются, и я не могу сказать, что они были плохо готовы физически. Мы всегда стараемся мотивировать игроков, чтобы они были уверены в себе. На поле может произойти что угодно, и иногда тебе приходится на поле терпеть. Сегодня мы вели 3:1, и в таких ситуациях надо уметь контролировать ситуацию до самого конца. Психология очень важна в футболе. Мы снова пропустили три гола и должны подумать о защите, потому что нельзя в каждом матче забивать по 4-5 мячей. Нужно верить в свои силы, только так можно достигнуть больших целей», — цитирует Личку пресс-служба клуба.

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.