Сегодня, 20:31
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Факела» (1:1) в 16-м туре РПЛ.
— Конечно, обидно, когда соперник забивает на 99-й минуте. Мы понимали, что здесь будет тяжело. «Факел» играл попроще, направляя мячи вперед на Каштанова и Маркова. Это два хороших опытных форварда, умеющих играть спиной к воротам соперника. Нам удавалось справляться с навесами и подачами до последних секунд игры. Во втором тайме у нас были два отличных момента, чтобы забить второй гол. К сожалению, не получилось, и соперник нас за это наказал. Это футбол, так бывает, — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.
«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.
В следующем туре бело-голубые 2 декабря на выезде сыграют с «Ахматом». Перед этим команда Марцела Лички 28 ноября в гостях встретится с «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.
«Факел» 1 декабря отправится в гости к махачкалинскому «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)