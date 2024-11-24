Личка — об упущенной победе над «Факелом»: «Конечно, обидно, когда соперник забивает на 99-й минуте»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Факела» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

— Конечно, обидно, когда соперник забивает на 99-й минуте. Мы понимали, что здесь будет тяжело. «Факел» играл попроще, направляя мячи вперед на Каштанова и Маркова. Это два хороших опытных форварда, умеющих играть спиной к воротам соперника. Нам удавалось справляться с навесами и подачами до последних секунд игры. Во втором тайме у нас были два отличных момента, чтобы забить второй гол. К сожалению, не получилось, и соперник нас за это наказал. Это футбол, так бывает, — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые 2 декабря на выезде сыграют с «Ахматом». Перед этим команда Марцела Лички 28 ноября в гостях встретится с «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.

«Факел» 1 декабря отправится в гости к махачкалинскому «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ.