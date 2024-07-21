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Сегодня, 07:20

Личка: «До удаления Фомина «Динамо» хорошо играло с «Факелом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Факелом» (3:1) в 1-м туре РПЛ-2024/25.

«До удаления Фомина команда хорошо играла, старалась комбинировать, забили гол со стандарта, который вчера отрабатывали. К сожалению, потом был момент с Фоминым, который я до конца не видел, так что не могу судить о нем. Для этого есть ВАР, так что никаких претензий к судьям нет», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Также тренер отметил, что во втором тайме игрокам «Динамо» было тяжело и приходилось терпеть.

«Соперник очень хорошо был готов физически. Там хороший уровень футболистов, которые умеют оказывать давление на защиту. Мы сделали первый маленький шаг в новом сезоне — победили со счётом 3:1 в сложной ситуации. Я очень рад и поздравляю команду с 3 очками», — сказал Личка.

«Динамо» набрало 3 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 27 июля.

Муми Нгамале (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Факела&raquo;. «Динамо» против «Факела»: кадровые проблемы, 3:0 к 30-й минуте, удаление Фомина в первом тайме

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Марцел Личка
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